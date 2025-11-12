Anlässlich des Jubiläums: 122 Spieler finden in Kirnbach ihren Skat-Meister

Das große Turnier des Kirnbacher Skatclubs wurde zur Erfolgsgeschichte. Viele Liebhaber des Kartenspiels reisten in den Wolfacher Ortsteil, um gegeneinander anzutreten.
Bereits im Mai hatte Kirnbach sein 750-jähriges Bestehen mit einem Festumzug gefeiert. Weitere Jubiläumsveranstaltungen fanden über das ganze Jahr verteilt statt – so auch der Große Preisskat des Skatclubs Kirnbach am Sonntag. Insgesamt 122 Teilnehmer spielten um den hoch dotierten ersten Platz: Passend zum Jubiläum lag der Gewinn bei stolzen 750 Euro.