Anlässlich des Jubiläums: 122 Spieler finden in Kirnbach ihren Skat-Meister

Das große Turnier des Kirnbacher Skatclubs wurde zur Erfolgsgeschichte. Viele Liebhaber des Kartenspiels reisten in den Wolfacher Ortsteil, um gegeneinander anzutreten.

Bereits im Mai hatte Kirnbach sein 750-jähriges Bestehen mit einem Festumzug gefeiert. Weitere Jubiläumsveranstaltungen fanden über das ganze Jahr verteilt statt – so auch der Große Preisskat des Skatclubs Kirnbach am Sonntag. Insgesamt 122 Teilnehmer spielten um den hoch dotierten ersten Platz: Passend zum Jubiläum lag der Gewinn bei stolzen 750 Euro.

Damit sei das Turnier sehr gut besucht gewesen, fand Spielleiter Alexander Zehnle. Schon ab 100 Spielern hätte man die Veranstaltung als Erfolg gesehen. Aus dem Kirnbacher Verein stamme dabei nur rund ein Sechstel der Spieler, ein Großteil sei von auswärts angereist.

Für das große Turnier hatten einige auch besonders weite Wege auf sich genommen. Fast ganz Südbaden sei vertreten gewesen, so Zehnle.

Idee für das große Preisskat gibt es seit Jahren

Von Freiamt und Oberkirch bis hin zu Heidelberg und Straßburg oder vom langjährig befreundeten Skatclub Blankenloch bei Karlsruhe waren die Skatfreunde gekommen.

Die Idee für diese in der fast 80-jährigen Skatclub-Geschichte einmalige Großveranstaltung sei recht früh bei der Jubiläumsplanung, bereits vor mehr als drei Jahren also, aufgekommen, wie Vereinsvorsitzender Ewald Jonat erzählt. Er und sein Stellvertreter Konrad Keck haben sich an der Organisation beteiligt.

Vor der Preisverleihung bedankte sich Jonat bei der Stadt Wolfach, die nicht nur die Halle umsonst zur Verfügung gestellt, sondern auch zahlreiche Preise gesponsert hatte. Zusammen mit der Sparkasse und weiteren Sponsoren kam der Skatclub so auf 51 Sachpreise, sodass mehr als jeder dritte Teilnehmer einen Gewinn mit nach Hause nehmen konnte. Besonders begehrt waren die Podiumsplätze mit Geldpreisen von 750, 500 beziehungsweise 250 Euro.

Präsente im Form des „Kirnbach-Buchs“ und der Jubiläumssekt-Edition vergab Jonat außerdem an Organisator Konrad Keck sowie die beiden Spielleiter Alexander Zehnle und Charlie Bonath. Speziell zum Jubiläumsanlass hatte der Verein zudem einen Sonderpreis für den Stadtmeister in das Turnier integriert, der an den höchstplatzierten Wolfacher oder Spieler aus den Reihen des Skatclubs Kirnbach gehen sollte. Dafür hatte die Firma Echle aus Wolfach ein echtes Einzelstück designt und gestaltet. Da der Erstplatzierte Thomas Schirmer auch Mitglied des Vereins ist, wurde der kunstvolle Pokal mit den vier Skatfarben ebenfalls ihm überreicht

Die Sieger

In den beiden Spielrunden traten die Teilnehmer gegen ausgeloste Gegner an. In den Partien sicherte sich schließlich Thomas Schirmer aus Oberwolfach mit 2840 Punkten das höchste Ergebnis. Dem Lokalmatador folgten auf dem zweiten und dritten Platz Albert Schmieder aus Kirnbach mit 2820 Punkten und Gerhard Ross aus Kehl mit 2764 Punkten.