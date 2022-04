2 Die Mitarbeiter der ORS stellen den Betrieb im Ankunftszentrum Ukraine in Meßstetten sicher. Foto: Müller

Innerhalb weniger Tage ist in der ehemaligen Zollernalb-Kaserne in Meßstetten ein kleines Dorf entstanden, das Geflüchteten aus der Ukraine Zuflucht gewährt. Den Betrieb am Laufen halten neben Landkreis, Regierungspräsidium und Ehrenamtlichen auch die Mitarbeitenden von ORS.















Meßstetten - "Wir decken die gesamte Alltagsbetreuung der Geflüchteten ab und managen den Betrieb im Ankunftszentrum", erklärt Kay Kofler, Regionalleiterin für Süddeutschland von ORS. ORS steht für "Organisation for Refugee Services" und der Name beschreibt das Aufgabenfeld schon recht treffend. Das in der Schweiz gegründete Unternehmen ist seit 30 Jahren spezialisiert auf die Begleitung und Integration von Geflüchteten – vom Empfang bis zur Integration respektive Rückkehr in die Heimat. Neben der Schweiz ist ORS mit über 1500 Mitarbeitenden auch in Italien, Österreich und auch in Deutschland tätig. Auf dem Meßstetter Geißbühl stellt ORS den laufenden Betrieb sicher – und das 24 Stunden an sieben Tagen die Woche.