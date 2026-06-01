Ankündigung auf Insta: Taylor Swift mit neuem Song - für Toy Story 5

Fans von Taylor Swift dürfen sich freuen: Am Freitag gibt es einen neuen Song des US-Popstars. Der gehört zur Fortsetzung einer Filmreihe, die die 36-Jährige schon als Kind liebte.
Berlin - US-Megastar Taylor Swift hat einen neuen Song angekündigt - mit dem sie sich zugleich selbst einen Traum erfüllt. "Mein neuer Song "I Knew It, I Knew You" für Disney und Pixars "Toy Story 5" gehört euch ab dem 5. Juni", schrieb sie auf Instagram. "Ich habe schon immer davon geträumt, für diese Charaktere schreiben zu dürfen, die ich vergöttere, seitdem ich als Fünfjährige den ersten "Toy Story"-Film gesehen habe."