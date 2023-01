1 Der 25-jährige Beschuldigte muss sich vor dem Landgericht Hechingen wegen des Verdachts der Brandstiftung mit Todesfolge verantworten. Foto: Ungureanu

Wegen des Verdachts der Brandstiftung mit Todesfolge in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Hechingen Anklage gegen einen 25-jährigen Mann erhoben.















Hechingen/Gammertingen - Er muss sich nun vor dem Schwurgericht des Landgerichts Hechingen verantworten.

Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht vom 26. auf den 27. August 2022 in einem Gebäude in Gammertingen Feuer gelegt zu haben, obwohl vier Bewohner in den darüber liegenden Stockwerken schliefen.

Ein Bewohner stirbt

Es entwickelte sich ein Vollbrand. Die vier Bewohner wurden von dem Rauchgas im Schlaf überrascht.

Drei Bewohner konnten durch die Feuerwehr gerettet werden und erlitten leichte oder in einem Fall schwere Rausgasvergiftungen. Ein Bewohner war am Tatort an den Folgen einer Rauchgasvergiftung verstorben.

Angeschuldigte bestreitet Tat

Der Angeschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft und hat die Tat bestritten.