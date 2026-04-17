Anklage in Rottweil: 59-Jähriger soll über 100.000 kinderpornografische Dateien besessen haben

Die Staatsanwaltschaft Rottweil hat Anklage gegen einen Mann erhoben, der seit 2010 eine enorme Menge an kinderpornografischem Material gesammelt und verbreitet haben soll. Zudem soll er versucht haben, sich zu sexuellem Missbrauch zu verabreden.
Die Staatsanwaltschaft Rottweil hat nach gemeinsamen Ermittlungen mit der Kriminalpolizeidirektion Calw im April vor der großen Strafkammer des Landgerichts Rottweil Anklage gegen einen 59-jährigen Mann erhoben. Der Deutsche steht im Verdacht, seit mindestens 2010 eine umfangreiche Sammlung von mehr als 100.000 kinderpornografischen und jugendpornografischen Bildern und Videos angelegt zu haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.