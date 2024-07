Anklage in Kehl: Mit 1,1 Promille im Blut Millionen-Schaden verursacht

Anklage in Kehl

1 Der Zusammenstoß zwischen einem Frachtschiff mit den Toren der Iffezheimer Schleuse im November verursachte einen Millionen-Schaden – nun wurde die verantwortliche Steuerfrau angeklagt. Foto: Mungenast

Die Staatsanwaltschaft Offenburg hat gegen eine 50-Jährige Anklage zum Amtsgerichts Kehl erhoben. Sie soll im betrunkenen Zustand ein Frachtschiff auf dem Rhein gegen eine Schleuse gesteuert und zwei Millionen Euro Schaden verursacht haben.









Der Angeklagten wird zur Last gelegt, am 11. November ein Gütermotorschiff als verantwortliche Steuerfrau gegen ein zur Tatzeit geschlossenes Tor Schleusenanlage in Iffezheim gesteuert zu haben. Diese befindet sich im Eigentum der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes.