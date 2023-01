1 Der Mordfall um die 14-jährige Ayleen sorgte wochenlang für Entsetzen. (Archivfoto) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Im Fall der ermordeten 14-jährigen Ayleen A. aus Gottenheim (Kreis Breisgau Hochschwarzwald) bei Freiburg steht offenbar die Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft Gießen/Hessen unmittelbar bevor. Das war am Mittwoch aus dem Umfeld der Prozessbeteiligten zu erfahren.















Gottenheim - Demnach soll der Tatverdächtige Jan-Heiko P. (29) aus Waldsolms im Taunus wegen Mordes, versuchter Vergewaltigung mit Todesfolge und der Entziehung Minderjähriger vor Gericht gestellt werden. Außerdem werden ihm Fahren ohne Führerschein und die Beschaffung von Kinderpornos vorgeworfen. Diese soll er Informationen unserer Redaktion zufolge von anderen Mädchen aus dem Internet geschickt bekommen haben, mit denen er in Kontakt stand.

Die Anklage sieht die Voraussetzungen für eine Sicherungsverwahrung des Verdächtigen im Fall einer Verurteilung als gegeben an. Das heißt, dass Jan-Heiko P. nach dem Prozess für immer hinter Gittern verschwinden könnte.

Eine Unterbringung in der Psychiatrie scheidet hingegen aus Sicht der Anklage offenbar aus: Einem Gutachter zufolge soll es keine Zweifel an der vollen Schuldfähigkeit des Mannes geben, der bereits als 14-jähriger wegen einer versuchten Vergewaltigung in die Jugendpsychiatrie eingewiesen wurde und bei dem eine „dissoziale Persönlichkeitsstörung in Verbindung mit Dissexualität“ vorliegen soll. Darunter verstehen Experten ein Sexualverhalten, das auf die direkte Verletzung der sexuellen Integrität und der Interessen anderer Menschen abzielt und diese durch Übergriffe zu verletzen ersucht.

Im Juli 2022 verschwand Ayleen

Ayleen war Ende Juli 2022 in Gottenheim verschwunden und eine Woche später tot in einem See in der Wetterau in Hessen aufgefunden worden. Parallel dazu war Jan-Heiko P. in Frankfurt den Ermittlern ins Netz gegangen. Handy-Daten hatten auf die Spur des einschlägig vorbestraften Mannes geführt, der nach seiner Entlassung aus der Psychiatrie und dem Ende der Führungsaufsicht wenige Monate vor der Tat im Internet im Rahmen des Online-Spiels „Fortnite“ Kontakt zu seinem späteren Opfer und anderen Mädchen aufgenommen hatte.

Über einen Monat nach seiner Verhaftung hatte Jan-Heiko P. Anfang September 2022 nach einem stundenlangen, akribisch geführten Verhör im Beisein seines Anwalts die Tat gestanden und danach die Polizei an den Tatort seines Verbrechens geführt. Dem Geständnis zufolge tötete er Ayleen noch in der Nacht ihres Verschwindens.

Der Mord an der Jugendlichen hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, nachdem herausgekommen war, dass der Verdächtige bereits als Jugendlicher versucht hatte, eine Elfjährige zu vergewaltigen. Zehn Jahre saß er danach im Maßregelvollzug ein, zuletzt in der forensischen Psychiatrie im nordhessischen Haina. Bis zum Ende seiner daran anschließenden, auf fünf Jahre verlängerten Führungsaufsicht im Januar 2022 hatte er unter Überwachung durch die Forensik gestanden. Er musste dort an therapeutischen Gesprächen teilnehmen und triebhemmende Medikamente einnehmen. Über das Ende der Führungsaufsicht hinaus habe man damals keine Interventionsmöglichkeiten mehr gehabt, so ein Kliniksprecher im vergangenen August. Der Prozess gegen Jan-Heiko P. wird vor dem Landgericht Gießen in Hessen stattfinden.