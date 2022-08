1 Ein 48-jähriger Mann aus Albstadt soll versucht haben, Anfang Juni seine Mutter mit einer Leiter zu erschlagen. Foto: Lightfield Studios

An Pfingstsonntag soll ein 48-Jähriger in Lautlingen seine 79-jährige Mutter mit einer Leiter angegriffen haben. Die Staatsanwaltschaft hat nun Anklage wegen versuchten Totschlags erhoben.















Albstadt-Lautlingen - Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Hechingen Anklage gegen einen 48-jährigen Mann aus Lautlingen Anklage erhoben. Er wird sich nun vor dem Landgericht Hechingen verantworten müssen.

Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft habe der Mann am Abend des 5. Junis vor dem elterlichen Anwesen in Lautlingen, versucht haben, seine damals 79-jährige Mutter zu töten. Er soll aus Verärgerung über seine Mutter mehrfach mit einer Haushaltsleiter auf sie eingeschlagen haben. Die Geschädigte hatte es zuvor allerdings noch geschafft, einen Notruf abzusetzen.

Eingreifen verhindert Schlimmeres

Zwei Männer aus der Nachbarschaft haben die Tat mitbekommen und konnten nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Schlimmeres verhindern und den 48-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die Seniorin erlitt durch die Tat Platzwunden und Knochenbrüche, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen. Der Angeschuldigte, der bisher nicht vorbestraft ist, befindet sich seit der Tat an Pfingstsonntag in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Welche Strafe ist möglich?

Lässt das Landgericht die Anklage zu, kommt es zur Verhandlung vor dem Schwurgericht. Das Gesetz sieht bei einer Verurteilung wegen Totschlags eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren vor. Die Strafe für den Versuch kann milder ausfallen.