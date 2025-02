Feierlaune pur und ausgefallene Kostüme, wohin man sah. Schweighausen hat sich am Wochenende in eine Narrenhochburg verwandelt.

Mit einem bunten Programm rund um das Narrendorf und in der Bergdorfhalle starteten die Ankele Hexen ihr Jubiläumswochenende und feierten gebührend ihr 35-jähriges Bestehen.

Am Samstagabend heizten die Band Gipfelstürmer und DJ Jojo die Stimmung in der ausverkauften Halle an. Dazu traten einige Zünfte mit Guggenmusik und Tanzeinlagen auf der Bühne auf. Höhepunkt der Festlichkeiten war jedoch der große Umzug am Sonntag. Rund 60 Narrenzünfte und Vereine zogen mit mehr als 2500 Hästrägern als bunter Lindwurm durch die Dorfmitte.

Angeführt von den Gastgebern, startete der Narrenzug am Steineberg und schlängelte sich durch die Dorfmitte, wo kleine und große Narren jubelnd standen. Die Gastzünfte, Musikkapellen, Fanfarenzüge und Lumpenkapellen präsentierten sich vor den begeisterten Zuschauern am Straßenrand, verteilten Süßes, sprangen mit ihren Besen herum und stimmten lautstark ihre Narrenrufe an.

Alle Zünfte auf dem Schuttertal waren dabei

Mit dabei waren alle Zünfte aus Schuttertal, Dörlinbach und Seelbach, aber auch die Stadthexen aus Tuttlingen, die Schwarzwald-Dämonen aus Emmendingen, die Stockbrunnenhexen aus Bötzingen sowie die Bauchenberg-Hexen aus Schwenningen, Dänninger Seegrasrupfer und viele andere.