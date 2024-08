Anhörung in Washington: Experten: Bolzen an Alaska-Rumpfteil bei Boeing entfernt

Experten: Bolzen an Alaska-Rumpfteil bei Boeing entfernt

Anhörung in Washington

1 Nach ersten Erkenntnissen der US-Unfallermittlungsbehörde NTSB fehlten bei dem Rumpfteil mehrere Befstigungselemente. (Archivbild) Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Über ein halbes Jahr nachdem eine Boeing im Flug ein Rumpfteil verlor, nehmen Unfallermittler den Fall in einer Anhörung unter die Lupe. Im Mittelpunkt stehen Qualitätskontrollen.









Washington - An dem Rumpfteil, das eine Boeing-Maschine Anfang des Jahres im Steigflug verlor, fehlten nach Erkenntnissen von US-Unfallermittlern vier Befestigungsbolzen. Als der Rumpf vom Zulieferer Spirit zum Flugzeugbauer geliefert wurde, seien sie noch an ihrem Platz gewesen, betonte die US-Unfallermittlungsbehörde NTSB bei einer Anhörung zu dem Zwischenfall.