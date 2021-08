3 Von einer Drohne aus fotografiert zeigt sich die Hütte an Morgen. Foto: Klotz

Frisch saniert und herausgeputzt steht die Anhalter Hütte nach zweijähriger Umbaupause wieder allen Gästen offen. Vor Kurzem fand trotz Dauerregen die feierliche Einweihung der Anhalter Hütte statt.

Kreis Rottweil - "Wir haben bei diesem Projekt eigentlich alles in den Griff bekommen. Nur beim Wetter heute, da müssen wir uns fügen." So begrüßte der Vorsitzende Rudolf Mager die Gäste.

Die Feierlichkeiten wurden in der denkmalgerecht sanierten Gaststube abgehalten. Diakon Andreas Sturm aus Imst segnete die Räume. Lobende Worte für die renovierte Schutzhütte kamen unter anderem von Bürgermeister Stefan Weirather aus Imst und Oberbürgermeister Ralf Broß, der der Rottweiler Partnerstadt bei dieser Gelegenheit einen Besuch abstattete. Aus den fünf Bergsteigergruppenstädten Oberndorf, Schramberg, Rottweil, Spaichingen und Trossingen waren mit Stephan Hofer, Matthias Kaupp und Stefan Weinmann, Wolfram Müller und Klaus-Peter Fehrenbach, Timo Dietrich und Andy Wuhrer, Thomas Weh und Wolfgang Rebhan alle Gruppenleitungen gekommen.

Finanzieller Kraftakt

Roland Stierle, Präsidiumsmitglied des Hauptverbandes des Deutschen Alpenvereins, gratulierte der Sektion zum Werk. Er stellte die Verleihung des Umweltgütesiegel für die Hütte in Aussicht, da die Kriterien im Bereich Energieeffizienz und -versorgung, Abwasserklärung, Abfallvermeidung und -entsorgung erfüllt seien. Stierle dankte für den enormen ehrenamtlichen Einsatz der Mitglieder, ohne die der deutsche und der österreichische Alpenverein den Erhalt der Schutzhütten nicht stemmen könnten. Der Hauptverband aus München steuert mit fast 50 Prozent Beihilfe den größten Teil der Finanzierung bei.

Das wichtigste Signal, dass die Sektion dieses Projekt kostenmäßig schultern kann, war jedoch der einstimmige Beschluss aus den Mitgliederversammlungen, dass über vier Jahre eine Sonderumlage erhoben werden darf. In Summe sicherte dies der Sektion fast 400 000 Euro zusätzliche Eigenmittel. Eine hohe Spendenbereitschaft in der Sektion habe die Ausgangslage weiter gestärkt.

Dazu komme Unterstützung aus der Nachbarschaft. Die Sektion hat drei sogenannte Patensektionen (Schwarzwald, Freudenstadt und Tuttlingen), die keine eigene Hütten besitzen und als Paten die Sektion Oberer Neckar finanziell beim Unterhalt der beiden Schutzhütten unterstützen.

Während der gesamten Bauzeit war die sogenannte Hüttenzeit der absolute Kassenschlager. 35 Wochen haben die Mitglieder auf der Hütte die Versorgung der Arbeiter gesichert – darunter waren ein Team aus der Schweiz, vom befreundeten SAC Brugg und vier Teams mit Imster Bergkameraden.

Chemie stimmt

Auch Carmen, die langjährige Hüttenwirtin, ist im Spätherbst, als Corona die Einreise nach Österreich für die Deutschen erschwerte, eingesprungen. "Wir hätten nochmals 35 Wochen bauen können, obwohl viele Freiwillige für die Hüttenzeit eine Woche Urlaub nehmen mussten", bedankte sich Mager.

Nach seinen Berechnungen sind allein hier 7000 ehrenamtliche Stunden erbracht worden und dabei viele Freundschaften entstanden. "Jung und Alt waren dabei, und unsere Sektion wird noch lange von diesem Spirit profitieren", ist sich Mager sicher.

Als Glücksfall bezeichnete Stefan Weinmann das Projektteam der Sektion, als er im Namen der fünf Bergsteigergruppen seinen Dank mit einem Geschenk verband. Architekt Christof Birkel, der schon beim K5 Sektions- und Kletterzentrum in Rottweil mit an Bord war, und Hüttenwart Rony Dreher, fachkundiger Zimmermeister, haben zusammen mit den beiden Vorsitzenden Rudolf Mager und Stefanie Arnold das Hüttenprojekt über die Jahre auf Kurs gehalten.

Rund weitere 10 000 Stunden ehrenamtlicher Einsatz sind mit den Helfern der Arbeitseinsätze, den Baubesprechungen vor Ort und für die gesamte Projektierung zuhause zusammengekommen.

Dieser Einsatz aus der Sektion habe Vertrauen vor Ort geschaffen und für einen besonderes Miteinander im Projektablauf gesorgt. Ein wichtiger Erfolgsfaktor lag darin, dass die Chemie zwischen dem Projektteam, dem verantwortlichen Bauleiter Jürgen Ewerz aus Imst und der Tiroler Firma HTB von Beginn an gestimmt habe.

Zum Schluss wandte sich der Vorsitzende an die neuen Pächter Angelika Grünauer und Sebastian Wolf: "Ob ein Werk tatsächlich gelungen ist, zeigt sich dann an den Menschen, die sich später darin bewegen, sich wohlfühlen und gerne wiederkommen. Wir wünschen Euch eine glückliche Hand und Gäste, die wertschätzen, was ihr hier oben leistet und welcher Aufwand hinter dieser, so leicht und fröhlich wirkenden, Hüttenführung steht." Mit der Einweihung startete der Normalbetrieb für Tagesgäste und für Übernachtungen.