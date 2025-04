1 Ein Flächenbrand nahe des Höferköpflewegs. Foto: Feuerwehr

Die weiter andauernde Trockenheit wird zunehmend zum Problem: Am Montagnachmittag musste die Feuerwehr erneut zu einem Flächenbrand ausrücken. Eine etwa 48 Quadratmetergroße Fläche nahe des Höferköpflewegs in Baiersbronn stand in Flammen.









Es ist schon der dritte Flächenbrand in der Region innerhalb kürzester Zeit: Am Montagmittag wurde die Feuerwehr gegen 13.30 Uhr in den Höferköpfleweg in Baiersbronn gerufen.