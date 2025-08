Anhaltende Niederschläge: Darum ist der Regen ein Segen für die Ortenauer Landwirtschaft

Bei Getreide und Raps drohen in manchen Teilen Baden-Württemberg massive Qualitätseinbußen. Vor allem in höheren Lagen wie der Baar, dem Hegau oder dem Bodenseegebiet konnte bislang ein Großteil der Ernte nicht eingebracht werden, teilt der badische Bauernverband BLHV mit – vielerorts seien noch 70 bis 90 Prozent der Flächen unbearbeitet. „Was jetzt noch steht, ist in der Qualität akut gefährdet“, warnt Bauernpräsident Bernhard Bolkart (siehe Info).

Das Regenwetter, das andernorts Probleme macht, spielt der Ortenauer Landwirtschaft offenbar eher in die Karten. „Die Niederschlagsereignisse sind kleinräumig, oft kurze heftige Schauer. Klar gibt es da auch einzelbetrieblich Unterschiede in der Betroffenheiten. In der Gesamtsumme profitieren wir aber eher davon“, erklärt Arno Zürcher, Leiter des Amts für Landwirtschaft im Landratsamt, am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Ortenauer Landwirte hatten demnach Glück, die Ernte noch in der Trockenphase einfahren zu können. „Die Kulturen, die im Herbst geerntet werden, profitieren jetzt sogar noch vom aktuellen Regen.“ In der Rheinebene seien Mais und Sojabohne Hauptkulturen für den Herbst, in der Vorbergzone profitierten Obst- und Weinbau und im Schwarzwald das Grünland vom Wetter.

Vor allem Obstbäume tue der reichliche Regen derzeit gut. „Wir hatten einen trockenen Frühsommer, mit kalten, trockenen Winden – das hat den Obstbäumen geschadet“, erläutert Zürcher. Obst und Wein könnten jetzt noch gut wachsen. Allerdings brauche es bald trockeneres, wärmeres Wetter. Stellenweise mache die Kirschessigfliege – etwa beim Anbau von Brombeeren – Probleme. „Der Regen war nötig, aber jetzt ist gut, wenn es warm und trocken wird“, konstatiert Zürcher. „Die Prognose schaut gut aus.“

Vor allem Obstbäumen kommt Regen zu gute

Auch die Winzer der Region wussten die Niederschläge der vergangenen Wochen zu schätzen. „Eigentlich sind wir über den Regen sehr froh, da die Reben und die ganze Natur diesen braucht. Gerade der Anfang vom Sommer 2025 war sehr warm und trocken, da sind die Niederschläge sehr gut“, erklärt Stephan Danner, Vize-Präsident des Badischen Weinbauverbands und Geschäftsführer der Durbacher Winzer.

„Bis jetzt haben wir durch den Regen keine großen Nachteile erhalten,außer dort wo es partiell gehagelt hat. Allerdings reicht es jetzt auch und wir könnten sehr gut die Sonne vertragen.“ Denn zwar schadete der Regen den Beeren bislang nicht, allerdings sehen sich die Weinbauern bei der „Abschlussbehandlung“ der Reben mit Problemen konfrontiert. „Die Winzerinnen und Winzer sind in den letzten Tagen dabei, die Trauben und die Laubwand ein letztes Mal für die Saison zu behandeln. Gerade in den Steillagen ist dies bei nassem Boden gefährlich, aufgrund der Rutschgefahr“, erläutert Danner.

Winzer erwarten eine „super Qualität“

Aktuell sehe es danach aus, dass die badischen Winzer eine „super Qualität“ ernten werden. „Die Erntequalität entscheidet sich final in den nächsten Wochen. Und hier soll es ja wieder trocken und warm werden.“ Jetzt brauche es Wärme und Sonne – „nicht nur für die Reben, sondern für die ganze Natur und die Menschen.“

Genau wie Zürcher und Danner hofft auch Bauernpräsident Bolkart nun auf besseres Wetter. Die Bearbeitung der Stoppelflächen und die Aussaat von Zwischenfrüchten seien selbst da, wo bereits geerntet wurde, aufgrund des Dauerregens erschwert – „Ausfallgetreide und Unkräuter breiten sich rasch aus“, erklärt er. „Die Natur braucht Wasser – aber jetzt ist es genug. Unsere Ernte braucht endlich Sonne.“

Korn keimt am Halm

Erste „Auswüchse“ sind laut Bauernverband zu beobachten: Dabei beginnt das Korn noch vor der Ernte am Halm zu keimen – ein sicheres Zeichen für den Verlust von Backfähigkeit und Vermarktungswert. Besonders betroffen sind Weizen, Roggen und Hafer, vor allem in zuvor hagelgeschädigten Beständen. In der Rheinebene und anderen frühen Regionen sei die Ernte aber weitgehend abgeschlossen – hier zeigten sich gute Erträge.