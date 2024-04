Die Polizei in Oberndorf wurde am Samstagabend durch den Eigentümer eines Auto-Doppelachsanhängers der Marke Eduards darüber informiert, dass er im Bereich der L 415 zwischen Oberndorf und Beffendorf die beiden linken Räder verloren habe.

Offensichtlich lösten sich die Radschrauben, so dass sich beide Räder vom Anhänger lösten und der Anhänger auf der Achse gezogen und beschädigt wurde. Auch der Fahrbahnbelag wurde hierdurch in Mitleidenschaft gezogen.

Zeugen sollen sich melden

Durch den Eigentümer wurde der Verdacht geäußert, dass die Radmuttern am Abstellort in Bergfelden in der Holzgasse gegebenenfalls durch bislang unbekannte Täterschaft gelöst worden seien. Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich beim Polizeirevier in Oberndorf unter Telefon 07423/8 10 10 melden.