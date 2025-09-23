Angststörung überwinden Wie eine Pfullingerin ihre Panikattacken in den Griff bekommen hat
Nina Ayerle 23.09.2025 - 06:00 Uhr
Christine Jirikovsky litt an einer schweren Panikstörung. Durch einen Klinikaufenthalt hat sie gelernt, wie sie besser damit umgehen kann. Eine Sache hat ihr besonders geholfen.
Atemnot, Schwindel, Herzrasen, Taubheitsgefühle oder Kribbeln in Armen und Beinen – die Symptome hatte Christine Jirikovsky (52) aus Pfullingen schon eine ganze Weile. Sie lebte damit. Sie suchte unzählige Ärzte auf, niemand fand etwas. Während der Coronapandemie musste ein Familienmitglied für längere Zeit ins Krankenhaus, sie musste sich mehrere Wochen intensiv kümmern. Funktionieren, sagt die Grundschullehrerin heute.