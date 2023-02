1 Dass Geldautomaten in Schall und Rauch aufgehen, ist auch in der Region schon passiert – hier ein Bild vom „Morgen danach“ im Schwarzwald-Baar-Center in Villingen-Schwenningen 2016. Sogar Deckenplatten waren von der Explosion der Sprengung zu Boden geschleudert worden. Foto: Eich

Für Kriminelle ist das der Knaller: Geldautomaten lassen sich sprengen und danach ausrauben. Ein Phänomen, auf das Banken im Schwarzwald-Baar-Kreis nun reagieren.









Es tut einen Heidenschlag – und in der Folge der Sprengung von Geldautomaten ist nicht nur Schaden durch das verschwundene Bargeld entstanden, sondern in der Regel ein noch viel höherer am betroffenen Gebäude.