Angst im Nagolder Krankenhaus: Patienten ticken in der Notaufnahme aus

Das Aggressionspotenzial bei Patienten und ihren Angehörigen wird in der Nagolder Notaufnahme immer krasser. In der Klinik ist man fassungslos und zieht die Reißleine.

Immer wieder gibt es Berichte über Gewalt gegen Rettungskräfte – gegen Feuerwehrleute, Rettungssanitäter und Polizisten. Jetzt schwappt die Welle der Gewalt auch in die Krankenhäuser und ihre Notaufnahmen. Ein aktueller Fall in Nagold hat für die Klinikleitung, Ärzte, Pfleger und den Sicherheitsbeauftragten nun das Fass zum Überlaufen gebracht.

Man geht nun an die Öffentlichkeit und klagt an: Selbst die Menschen, die anderen nur helfen wollen, sind nicht mehr vor Gewalt und Aggression geschützt. „Ich bin echt erschüttert über das Aggressionspotenzial der Patienten und deren Angehörigen“, sagt Nagolds Klinikdirektorin Alexandra Freimuth und macht deutlich, dass es im Krankenhaus eine klare rote Linie gibt: „Hier gibt es null Toleranz für Gewalt.“

„Von Anfang an eine hohe Gewaltbereitschaft im Spiel“

Diejenige, die die Entwicklung am direktesten mitbekommt, ist Oberärztin Ellen Riedl, Leiterin der Zentralen Notaufnahme in Nagold. Sie sagt: „Es wird immer aggressiver mit meinen Mitarbeitern umgegangen – von Patienten aber auch von Angehörigen.“ Der jüngste Vorfall ist da nur die Spitze des Eisbergs.

Ellen Riedel, Chefin der Nagolder Notaufnahme macht sich Sorgen um ihre Mitarbeiter. Foto: Fritsch

„Da war von Anfang an eine hohe Gewaltbereitschaft im Spiel“, erinnert sich Riedl. Vor allem der Begleiter des eigentlichen Patienten rastet aus. Er tritt gegen eine Tür, wird sehr schnell verbal übergriffig, vergreift sich in Ton und Wortwahl – und droht den Mitarbeitern mit Gewalt – nach dem Motto: Wenn ihr nicht macht, was ich sage, dann passiert hier gleich was. Um andere Menschen und Patienten in der Notaufnahme kümmert sich der Aggressor nicht. „Solche Menschen haben nur sich im Blick“, sagt Riedl.

Ein Fall, den ein Hausarzt problemlos gemeistert hätte“

Medizinische Gründe für die Aggression gibt es keine, die Verletzung des Patienten ist alles andere als lebensbedrohlich. „Da war kein kritischer Zustand“, erinnert sich Riedl. „Das war ein Fall, den ein Hausarzt problemlos gemeistert hätte.“ Die Situation wird nicht besser, als Patient und Angehöriger getrennt werden. Die Mitarbeiter der Notaufnahme sehen angesichts der Drohungen keine andere Lösung mehr, als die Polizei hinzu zu rufen. Die entschärft die Situation. Konsequenz für den Aggressor: keine – außer einem Hausverbot.

Notaufnahme-Chefin Ellen Riedl (von links), Klinikdirektorin Alexandra Freimuth und Pflegedienstleiter Andreas Fiedler (rechts) stellen sich vor ihre Mitarbeiter. Foto: Fritsch

Die Situation in der Nagolder Notaufnahme: Dort arbeiten viele Frauen. „Und die werden eher angegangen und attackiert als Männer“, muss Riedl feststellen. Und das nicht nur von Männern. „Solche Aggressionen sind nicht geschlechtsspezifisch, sie gehen von Frauen wie Männern aus“, berichtet Udo Flaig vom Sicherheitsmanagement des Klinikverbunds Südwest. Und sie gehen an den Mitarbeitern nicht spurlos vorbei. „So etwas hat immer wieder langfristige Folgen“, berichtet Klinikdirektorin Alexandra Freimuth. „Die Betroffenen sind oft traumatisiert.“

26 Kurse für Deeskalation im Klinikverbund

Der Klinikverbund hat längst auf das Problem eingestellt, das in allen Häusern auftaucht und nicht auf Nagold beschränkt ist. Man betreibt Deeskalationsmanagement. Trainer geben Kurse für Deeskalation – 26 pro Jahr verbundweit. Angesprochen sind vor allem Mitarbeiter an den „Brennpunkten“ für Aggressionen in der Klinik: den Pforten und den Notaufnahmen.

Unsere Empfehlung für Sie Krankenhäuser Kreis Calw Fast 17 Millionen Euro Defizit Der Kreis Calw muss die Millionenverluste der Krankenhäuser für 2024 ausgleichen. Auch in den kommenden Jahren bleibt das Defizit groß. Doch es gibt Hoffnung.

Vor Ort gebe es überall Krisenmanager für solche Fälle, berichtet Sicherheitsmitarbeiter Udo Flaig. Das sind Psychologen ebenso wie Pädagogen. Psychologische Teambetreuer stehen an jedem Tag des Jahres zur Verfügung. „Wir versuchen so zeitnah wie möglich den Mitarbeitern Hilfe anzubieten.“ Sogar die Unfallkasse Baden-Württemberg stelle für solche Fälle Hilfe zur Verfügung. Das zeigt, dass das Problem auch nicht auf Nagold beschränkt ist.