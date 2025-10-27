Angst im Nagolder Krankenhaus: Patienten ticken in der Notaufnahme aus

Das Aggressionspotenzial bei Patienten und ihren Angehörigen wird in der Nagolder Notaufnahme immer krasser. In der Klinik ist man fassungslos und zieht die Reißleine.
Immer wieder gibt es Berichte über Gewalt gegen Rettungskräfte – gegen Feuerwehrleute, Rettungssanitäter und Polizisten. Jetzt schwappt die Welle der Gewalt auch in die Krankenhäuser und ihre Notaufnahmen. Ein aktueller Fall in Nagold hat für die Klinikleitung, Ärzte, Pfleger und den Sicherheitsbeauftragten nun das Fass zum Überlaufen gebracht.