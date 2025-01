„Angst, dass der Beruf ausstirbt“: Landwirte aus dem Raum Lahr beschäftigen noch immer große Sorgen

1 Gut sichtbar prasselte am Mittwochabend das Mahnfeuer der Landwirte an der B 3 zwischen Kippenheim und Lahr. Foto: Köhler

Landwirte aus dem Raum Lahr haben am Mittwochabend am Sulzer Kreuz erneut auf ihre Sorgen aufmerksam gemacht. Bundestagsabgeordneter Yannick Bury hörte sich die Forderungen an – und machte Hoffnung.









Link kopiert



Ein Feuer prasselt auf dem Acker, auf Plakaten prangen Botschaften, Traktoren bremsen auf ihrem Weg zur Demo den Verkehr aus: Die Szenerie erinnerte am Mittwochabend sehr an den großen Bauernprotest vor exakt einem Jahr. Die Auswirkungen – vor allem auf den Verkehr – waren freilich nicht annähernd so groß. Doch die Botschaft der Landwirte kommt deutlich rüber: Ein Jahr später liegt immer noch Vieles im Argen. Vor allem die Bürokratie nervt die Bauern.