1 Immer wieder treffen die russischen Angriffe auch die Hauptstadt. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa Russland nimmt immer wieder die ukrainische Hauptstadt ins Visier. Erneut trifft es Kiew schwer - es gibt mehrere Verletzte.







Kiew - Bei erneuten russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die Ukraine sind Berichten zufolge in Kiew mindestens acht Menschen verletzt worden. "The Kyiv Independent" schrieb unter Berufung auf Militärverwaltungschef Timur Tkatschenko, unter den Verletzten sei ein dreijähriges Kind. Vier Menschen kamen demnach ins Krankenhaus, einer sei in kritischem Zustand.