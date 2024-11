Angriffskrieg: Scholz will demnächst mit Putin über Ukraine sprechen

Scholz will "demnächst" mit Putin über Ukraine sprechen

1 Scholz betont Bereitschaft für Gespräch mit Putin. Foto: Carsten Koall/dpa

Kanzler Scholz betont seine Bereitschaft, mit Russlands Präsidenten Putin über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Allerdings werde er das nicht im Alleingang machen.









Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz will mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine "demnächst" wieder den Gesprächsfaden mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin aufnehmen. "Ja, ich habe mir vorgenommen, mit dem russischen Präsidenten zur richtigen Zeit zu sprechen", sagte der SPD-Politiker in der ARD-Sendung "Caren Miosga". "Aber ich bin ein verantwortlicher Politiker, ich mache das nicht im Alleingang", fügte er hinzu. Ein Gespräch mit Putin setze viele Kontakte und Gespräche mit sehr vielen anderen voraus.