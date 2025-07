Angriffskrieg gegen Ukraine: Verletzte bei Drohnenangriffen auf Russland

1 Immer wieder greift die Ukraine Russland mit Drohnen an. (Archivfoto) Foto: Uncredited/AP/dpa Die Ukraine setzt im Angriffskrieg Russlands auch immer wieder Drohnen gegen den Gegner ein. In der Nacht meldet Russland die Abwehr mehrerer Flugobjekte.







Moskau - Das russische Militär hat in der Nacht Behördenangaben zufolge mehrere ukrainische Drohnen im Westen und über der Hauptstadt Moskau abgeschossen. In der westrussischen Stadt Woronesch seien drei Minderjährige beim Einschlag von Trümmerteilen zuvor abgeschossener Drohnen in ein mehrstöckiges Haus verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Gouverneur Alexander Gussew. Die Luftverteidigung habe mindestens fünf unbemannte Flugobjekte in und um Woronesch entdeckt und zerstört, schrieb er demnach auf Telegram. Mehrere Apartments seien beschädigt worden.