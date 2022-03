1 Ukrainische Kinder spielen in der Nähe einer Freiburger Flüchtlingsunterkunft. Foto: Hannah Rebmann

Ende Februar kamen 157 geflüchtete Kinder aus der Ukraine nach Freiburg. Wie geht es ihnen heute nach ihrer Flucht? Eine ehrenamtliche Helferin berichtet.















Link kopiert

Das Erlebte aufarbeiten

Bedenkt man die traumatischen Erfahrungen, die die Kinder gemacht haben, könnte man meinen, die Atmosphäre in den Unterkünften sei bedrückend und düster. Das erweist sich aber als Trugschluss. "Wenn man nicht wüsste, dass diese Kinder aus der Ukraine flüchten mussten, würde man fast denken, man ist bei einem Schüleraustausch, wo sich Menschen kennenlernen, die einfach nicht die gleiche Sprache sprechen. Es herrscht eine schöne Stimmung dort. Die Kinder sind sehr freundlich und schauen auch nacheinander", erzählt Rebmann. Natürlich könne sie nicht pauschal sprechen und selbstverständlich gebe es auch Momente, in denen bei den Kindern Wut und Traurigkeit aufkämen. "Manchmal sieht man sie auch ganz gedankenverloren. Zum Beispiel, wenn sie mit kleinen Stöcken Krieg nachspielen und Panzer mit Kreide auf die Straße malen. Aber die Kinder versuchen, das Erlebte im Spiel zu verarbeiten und dazu bekommen sie jetzt auch die nötige Begleitung." Trotz allem sei zu beobachten, dass die Kinder eine unglaubliche Stärke und Resilienz in sich tragen, sagt die 30-Jährige.

Kommunikation mit und ohne Worte

Die Verständigung funktioniere mit Händen und Füßen, aber auch mit einer Mischung aus Englisch, Deutsch, Ukrainisch und Polnisch. "Allerdings mag ich Sprachen sehr gerne und lerne viel dazu. Ich habe immer einen Zettel dabei, da schreibe ich alle ukrainischen Sätze auf, die ich so höre. Man merkt auch mit der Zeit, dass die Kinder immer mehr in der Lage sind, ein bisschen Deutsch aufzunehmen. So kann man einiges über einander erfahren," erzählt Rebmann. "Wenn die Kinder uns Helfer einladen, mitzuspielen, dann braucht man gar keine Worte. Das geht irgendwie anders." Dies sei immer wieder rührend zu erleben, sagt die Heilpädagogin. Aber auch geflüchtete Kinder anderer Herkunft, zum Beispiel aus Syrien, die schon länger in Freiburg leben, beteiligen sich mit Begeisterung und führen die ukrainischen Neuankömmlinge spielerisch an die deutsche Sprache heran. "Es ist schön zu sehen, dass jetzt auch solche Kinder, die schon lange bei den Stadtpiraten sind und oft das Gefühl haben: 'Mist, jetzt bin ich schon wieder derjenige, der nicht ganz richtig Deutsch kann' diese Aufgabe voller Stolz angenommen haben", sagt sie.

Wie wird es weitergehen?

Rebmann hofft, dass die Kinder zusammenbleiben können, weil dies eine große Stütze für sie sei. Das Wichtigste seien Kontinuität und Bezugspersonen, auf die sie sich verlassen können. "Ich denke, die Stadt Freiburg wird ihr Bestes tun, dass es für alle Beteiligten so gut wie möglich weitergeht," erklärt sie.

Wie geht man am besten auf Geflüchtete zu?

In Baden-Württemberg bereitet man sich derzeit auf einen steigenden Zustrom an Flüchtlingen vor. Auf die Frage, wie man im persönlichen Kontakt am Besten mit Geflüchteten und deren Schicksal umgeht, antwortet die ehrenamtliche Helferin: "Ich kann nur jedem sagen, es hilft total, einfach offen zu sein. Gastfreundlich zu sein, die Leute zu Kaffee und Kuchen zu treffen. Kein Mensch muss mit diesen Leuten über ihre Flucht sprechen. Die meisten von uns sind keine Psychologen oder Psychiater. Das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Es ist auch ganz wichtig, da nicht irgendwie zu bohren und die Leute nach ihren Geschichten zu fragen, wenn man noch gar keinen richtigen Draht zueinander hat. Es geht einfach darum, Dinge gemeinsam zu erleben, sich für den anderen zu interessieren." Im Augenblick könne zurzeit auch jeder mit Sach- und Geldspenden helfen.