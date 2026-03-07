1 Das US-Militär nutzt für seine Angriffe im Iran unter anderem zwei Flugzeugträger. (Archivbild) Foto: Uncredited/U.S. Central Command/AP/dpa Seit einer Woche greifen die USA Ziele im Iran an - nun gibt das US-Militär ein Update dazu. Dabei geht es auch um die iranische Marine.







Tampa - Das US-Militär hat im Iran seit Kriegsbeginn vor rund einer Woche nach eigenen Angaben mehr als 3.000 Ziele angegriffen. Die Streitkräfte hätten auch 43 iranische Schiffe zerstört oder beschädigt, teilte das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) auf der Plattform X mit. Erklärtes Ziel des US-Militärs ist es, die gesamte iranische Marine außer Gefecht zu setzen.