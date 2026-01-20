Angriff und Flucht: Polizistin wird bei Verkehrskontrolle in Sulz verletzt

1 Eine Polizistin ist bei der Kontrolle verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: Pixabay Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Sulz in der Nacht zum Dienstag sind Polizisten von einem 58-Jährigen angegriffen worden. Eine Polizeibeamtin ist dabei verletzt worden.







Gegen Mitternacht stoppten die Beamten im Krankenhausweg ein Auto, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer stiegen unmittelbar aus und zeigten sich sofort uneinsichtig und aggressiv. Im weiteren Verlauf griff der 58-Jährige unvermittelt eine Polizistin an und schlug ihr mit dem Unterarm ins Gesicht. Zudem beleidigte der Mann die eingesetzten Polizeibeamten.