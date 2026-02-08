1 Bei Schüssen in einem Wohnhaus in Moskau wurde der stellvertretende Chef des russischen Militärgeheimdienstes Wladimir Alexejew am Freitag verletzt. (Archivbild) Foto: Pavel Bednyakov/AP/dpa Ein hoher russischer Militär wird durch Schüsse in der russischen Hauptstadt Moskau schwer verletzt. Nun gibt es nach Behördenangaben zwei Festnahmen – und eine Flucht.







Moskau - Nach den Schüssen auf den stellvertretenden Chef des russischen Militärgeheimdienstes, Wladimir Alexejew, sind zwei Verdächtige festgenommen worden. Der Täter, demnach ein Russe mit Jahrgang 1960, sei in Dubai festgenommen und an Russland übergeben worden, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Inlandsgeheimdienst FSB. Ein Komplize, ein 1959 geborener Russe, sei in Moskau gefasst worden. Eine weitere mutmaßliche Komplizin floh den Angaben nach in die Ukraine.