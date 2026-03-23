Angriff in Weil am Rhein: Polizist wird von einem der Streithähne geschlagen

Vor einer Bar in der Basler Straße in Weil am Rhein steiten zwei Männer. Die Polizei will schlichten, gerät jedoch in Bedrängnis.

Die Streitigkeiten auf dem Parkplatz vor einer Bar endeten mit einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Streit eskaliert Ein eskalierendes Streitgespräch zwischen zwei Personen mündete am Sonntag, gegen 5 Uhr, in einem tätlichen Angriff auf einen Polizisten.

Parkplatz an der Basler Straße

Die Polizei wurde auf den Parkplatz einer Bar in die Basler Straße gerufen, da ein Streitgespräch zwischen zwei Personen zu eskalieren drohte. Als die Polizei die beiden Kontrahenten trennen wollte, schlug ein 30-jähriger Mann unvermittelt einem einschreitenden Polizisten mehrfach mit der Faust ins Gesicht.

Begleiterin will Beschuldigtem helfen

Der 30-Jährige wurde von der Polizei zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen. Am Boden liegend versuchte die 28-jährige Begleiterin des 30-Jährigen einen Polizisten weg zu zerren.

Angreiferin ebenfalls fixiert

Auch die 28-Jährige musste zu Boden gebracht und fixiert werden. Im weiteren Verlauf versuchten weitere Personen augenscheinlich in die Maßnahmen der Polizei einzugreifen.

Mehrere Streifen notwendig

Durch mehrere Polizeistreifen konnte die Lage beruhigt werden. Durch die Schläge wurde der Polizist leicht verletzt.