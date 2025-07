Fünf Personen schlugen und traten in Schiltach am Wochenende des Stadtfestes auf einen 28-Jährigen ein. Was die Polizei bislang zu dem Angriff weiß.

Eigentlich war es ein fröhliches Wochenende in Schiltach: Tausende Menschen feierten beim Stadtfest vom 20. bis 22. Juni zur Musik zahlreicher Bands und DJs in der Innenstadt; auf dem Marktplatz führten die Schauspieler das Stadtfest-Theater auf.

In der Nacht auf Sonntag wurde die Hauptstraße allerdings zum Schauplatz eines brutalen Angriffes: Gegen 3 Uhr schlugen fünf Personen auf Höhe Aueplatz auf einen 28-Jährigen ein, so dass dieser ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Auch gut eineinhalb Wochen später fehlt von den Tätern jede Spur: „Die fünf Personen konnten bislang nicht ermittelt werden. Wir haben auch noch keine Zeugenhinweise aus der Bevölkerung erhalten“, teilt Sprecher Patrick Zöller auf Anfrage mit. Vor Ort hätten die Polizisten lediglich den Geschädigten antreffen können.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07422/2 70 10 beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

Zu den Verletzungen des 28-Jährigen kann Zöller keine Angaben machen, Folgeschäden seien jedoch ausgeschlossen.

Einen ersichtlichen Grund für den Angriff gab es laut dem Sprecher den bisherigen Ermittlungen nach nicht. „Auch eine Beziehung zwischen Opfer und Täter ist nicht gegeben.“

Einen Zusammenhang zu früheren Gewaltvorfällen in Schiltach schließt die Polizei ebenfalls aus. Im vergangenen Herbst war es zu einer Schlägerei in einem Eiscafé und einem Dönerimbiss gekommen, wenige Tage später zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in einem Gasthaus in der Hauptstraße.