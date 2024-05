Angriff in Rottweil

3,6 Promille ergab der Alkoholtest bei dem aggressiven 38-Jährigen.

Ein Betrunkener widersetzt sich in einem Schnellrestaurant in Rottweil gegen gerufene Polizisten und verletzt zwei Beamten.









Ein Betrunkener hat am Sonntagabend zwei Polizisten angegriffen und verletzt. Gegen 22 Uhr riefen Mitarbeiter eines Schnellrestaurants an der Tuttlinger Straße die Polizei um Hilfe, da ein Gast Ärger mache. Vor Ort trafen die Beamten auf einen stark alkoholisierten 38-Jährigen, der sich den Polizisten mit Gewalt widersetzte und verletzte. Der Mann, bei dem ein Alkoholtest einen Wert von über 3,6 Promille ergab, kam anschließend in eine Klinik.