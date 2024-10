Ende Juli sollen laut Polizei drei Männer einen 23-Jährigen in der Pforzheimer Innenstadt angegriffen haben. Einer der drei Männer wurde nun in Calw verhaftet. Der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung steht im Raum.

Es ist um die Mittagszeit, als ein 23-Jähriger Ende Juli in eine Gaststätte in der Pforzheimer Innenstadt flüchtet. Drei Männer folgen ihm.

In einem Kellerraum des Gebäudes gehen zwei der Verfolger auf den jungen Mann los, attackieren ihn unter anderem mit einer Axt, schlagen damit mehrfach gegen das Schienbein. Der 23-Jährige wird erheblich verletzt.

Dringender Tatverdacht

So beschreiben die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, Zweigstelle Pforzheim, sowie das Polizeipräsidium Pforzheim das Geschehen, das sich am 28. Juli zugetragen haben soll, in einer gemeinsamen Mitteilung.

Im Anschluss an die Tat fliehen die Angreifer zunächst unerkannt vom Tatort.

Im Laufe der Ermittlungen ergibt sich dann jedoch ein dringender Tatverdacht gegen drei Männer im Alter von 25, 26 und 27 Jahren.

Die Staatsanwaltschaft erwirkt Haftbefehle wegen Fluchtgefahr gegen den 26-jährigen und den 27-jährigen Tatverdächtigen, bei denen es sich um deutsche Staatsangehörige handelt. Diese sollen am Angriff im Keller beteiligt gewesen sein.

Mitte September wird der 27-Jährige Tatverdächtige verhaftet, dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt und der Haftbefehl in Vollzug gesetzt.

Nur einen Tag später durchsucht die Polizei eine Wohnung in Pforzheim, nimmt den 25-Jährigen vorläufig fest. Auch Spezialeinsatzkräfte sind an der Aktion beteiligt. Da der 25-Jährige aber nach bisherigen Erkenntnissen nicht an der Gewalt beteiligt war, kommt der Mann wieder frei.

Bis zu zehn Jahre Haft

Der dritte und letzte Gesuchte, der 26-Jährige, geht der Polizei schließlich am Freitag, 25. Oktober, ins Netz – und zwar in Calw. Das teilen die Behörden am späten Montagnachmittag mit.

Der Gesuchte, so heißt es in der Meldung, leistet bei seiner Festnahme keinen Widerstand. Nun befindet er sich in Untersuchungshaft.

Wie Alexander Uhr, Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim, auf Nachfrage erklärt, stehe aktuell der Verdacht auf gefährliche Körperverletzung im Raum. Ein Tatbestand, der laut Paragraf 224 des Strafgesetzbuches mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden kann.

Unter Umständen könnte auch der Vorwurf des versuchten Totschlags zum Tragen kommen. Das hänge aber unter anderem vom Motiv und der Gesamtbetrachtung ab. Die Ermittlungen dauern an.