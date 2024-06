1 Die Polizei Mannheim bestätigte am Morgen offiziell nur, dass es einen Polizeieinsatz gab, aber sie am Vormittag informieren will (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Schon wieder Mannheim, schon wieder ein Messer - diesmal trifft es einen Kommunalwahlkandidaten der AfD. Er erleidet wohl Schnittverletzungen. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.









Link kopiert



In Mannheim ist ein AfD-Kandidat für die Kommunalwahl mit einem Messer verletzt worden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Sicherheitskreisen. Der Täter wurde demnach festgenommen. Der Vorfall ereignete sich am späten Dienstagabend um 22.45 Uhr. Die Polizei Mannheim bestätigte am Morgen offiziell nur, dass es einen Polizeieinsatz gab, sie will am Vormittag noch informieren.