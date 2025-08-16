Mordkommission ermittelt: 13-jährige Patientin soll Betreuerin angegriffen haben

Eine 13-Jährige soll in einer psychiatrischen Klinik in Paderborn eine Betreuerin mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben. Die Frau schwebt laut Polizei in Lebensgefahr.
Paderborn - In einer psychiatrischen Klinik in Paderborn soll eine 13-jährige Patientin eine Betreuerin mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Wie die Polizei in Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Paderborn gemeinsam mitteilten, soll sich der Angriff auf die 24-Jährige am Samstagvormittag während des Kochens in der Küche ereignet haben.