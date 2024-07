Angriff in freier Natur: Wolf reißt angeleinten Hund in Niederlanden mit

Wolf reißt angeleinten Hund in Niederlanden mit

Angriff in freier Natur

1 Ein Wolf hat in einem Naturgebiet den angeleinten Hund eines Spaziergängers mitgerissen und verschleppt (Archivbild). Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Horror für den Hundehalter: Bei einem Spaziergang in der Natur reißt ein Wolf einen angeleinten Vierbeiner mit. Vermutlich kam er den Wolfswelpen zu nahe. Hat der Hund überlebt?









Leusden - In einem Naturgebiet in den Niederlanden hat ein Wolf den angeleinten Hund eines Spaziergängers mitgerissen und verschleppt. Nach dem Hund werde weiterhin gesucht, teilte die Provinz Utrecht mit. Hundebesitzer wurden aufgerufen, auf mögliche Wölfe in dem weitläufigen Naturgebiet bei Leusden im Zentrum des Landes zu achten. Hunde sollten auch besser dort nicht frei laufengelassen werden, wo dies erlaubt ist. Entsprechende Warnschilder vor dem Wolf sollten nun aufgestellt werden.