Angriff in Freiburg: Unbekannter schlägt nachts 36-Jährigen nieder

1 Ein 36-Jähriger wurde in Freiburg verletzt. Foto: maticsandra_stock.adobe.com Nach einer handfesten Auseinandersetzung in der Freiburger Innenstadt ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.







Link kopiert



Nach einer handfesten Auseinandersetzung in der Freiburger Innenstadt ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Wie die Polizei mitteilt, soll ein bislang Unbekannter gegen 2.30 Uhr am vergangenen Samstag einen 36-Jährigen niedergeschlagen haben. Der Angriff ereignete sich demnach im Kreuzungsbereich von Sedan- und Milchstraße. „Der Geschädigte wurde dabei verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Im Vorfeld des Angriffs soll es zwischen dem Opfer und zwei unbekannten Männer zu einem verbalen Streit gekommen sein. Wer den Vorfall beobachtet hat und Hinweise zu dem Angreifer geben kann, soll sich unter der Telefon 0761/8 82 28 80 bei der Polizei melden.