Angriff auf Zeitungsausträgerin in Bisingen: Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft

1 Eine Zeitungsausträgerin wurde in Bisingen von einer Frau im September diesen Jahres im Neubaugebiet Fronwiesen-Raubrühl angegriffen. Nun gibt es Neuigkeiten. Foto: Roth

Im September wurde eine Zeitungsausträgerin in der Nacht von einer Frau angegriffen. Der Fall wurde in der Zwischenzeit von der Polizei an die Staatsanwaltschaft Hechingen übergeben. Wie geht es nun weiter?









Der Fall sorgte Mitte September in Bisingen für Aufruhr. Eine Frau in offensichtlich psychischem Ausnahmezustand hatte an einem Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr im Neubaugebiet Fronwiesen-Raubrühl eine 55 Jahre alte Zeitungsausträgerin angegriffen, so die Mitteilung der Polizei unmittelbar nach der Tat. Anwohner, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden waren, trennten die beiden Frauen. Die Polizei nahm die Angreiferin damals im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung in Gewahrsam. Diese war nach der Tat in Richtung Ortsmitte davongelaufen.