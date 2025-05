Ein Gericht in New York hat den Attentäter von Schriftsteller Salman Rushdie zu 25 Jahren Haft verurteilt. Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend.







New York - Ein Gericht in New York hat den Attentäter von Schriftsteller Salman Rushdie zu 25 Jahren Haft verurteilt. Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Hadi Matar war im Februar des versuchten Mordes schuldig gesprochen worden.