Angriff auf Rüstungsfirma: Nach Anschlag: Türkei fliegt Angriffe in Syrien und Irak

Die Türkei reagiert auf den Anschlag mit Luftangriffen im Nordirak und in Syrien.

In Ankara wird ein türkischer Rüstungshersteller angegriffen. Die Regierung teilt am Abend mit, dass sie die PKK dahinter vermutet und fliegt weniger später Luftangriffe.









Istanbul - Nach dem Anschlag in Ankara mit mindestens fünf Toten hat die Türkei Ziele in Nordsyrien und im Nordirak aus der Luft angegriffen. Man habe "32 terroristische Ziele zerstört", teilte das türkische Verteidigungsministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit. "Unsere Luftangriffe werden auf entschlossene Weise fortgesetzt", hieß es weiter. Die türkische Regierung hatte wenige Stunden davor den Anschlag mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in Verbindung gebracht.