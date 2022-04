1 Die Truchtelfinger Acura-Kliniken waren Schauplatz der Attacke auf den Mediziner. Foto: Sauer

Dem 17-Jährigen, der am Abend des 23. März einen Arzt in den Truchtelfinger Acura-Kliniken durch Schläge ins Gesicht so schwer verletzt hatte, dass dieser anschließend stationär in einem anderen Krankenhaus behandelt werden musste, werden noch weitere Straftaten vorgeworfen.















Albstadt-Truchtelfingen - Wie die Staatsanwaltschaft Hechingen am Freitag auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mitteilte, wird gegen ihn zudem wegen Beleidigung und Bedrohung und in einem weiteren Fall wegen Beleidigung und des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt. Auch deshalb sei der junge Mann am vergangenen Mittwoch inhaftiert worden.

Dass der Haftbefehl fast zwei Wochen auf sich warten ließ, hängt laut Ronny Stengel, dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Hechingen, mit dem Alter des Verdächtigen zusammen. Um einen 17-Jährigen in Untersuchungshaft zu schicken, müsse man "hohe Anforderungen" erfüllen, so Stengel.

Nachfragen des Schwarzwälder Boten nach Details des SEK-Zugriffs auf den 17-Jährigen beschied das Polizeipräsidium Reutlingen am Freitag abschlägig. Aus eigenem Interesse mache die Polizei ihre Strategien und Vorgehensweise grundsätzlich nicht publik.