Nachbarn alarmieren in Pforzheim die Polizei

1 Nachbarn bemerkten den Angriff und riefen die Polizei. (Symbolfoto) Foto: © Jonathan Stutz – stock-adobe.com

Eine 33-Jährige ist in der Nacht auf Mittwoch in Pforzheim von einem 36-Jährigen angegriffen worden. Der Täter sitzt in Untersuchungshaft.















Pforzheim - Nach Stand der Ermittlungen meldeten Zeugen den Angriff des Mannes auf die Frau auf einem Balkon in der Südstadt. Polizei und Staatsanwaltschaft sprechen in einer gemeinsamen Presseerklärung von "massiven Angriffshandlungen". Die 33-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Polizisten nahmen den 36-Jährigen unweit des Tatorts fest. Offenbar handelt es sich um eine Beziehungstat.

Der dringend tatverdächtige 36-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Er hat sich bislang nicht zum Tatvorwurf geäußert. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim laufen.