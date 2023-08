12 Silas Katompa (re.) lieferte gegen Sheffield United (im Bild Ben Osborn) eine starke Vorstellung. Foto: imago

In der Vorbereitung war es ruhig um VfB-Angreifer Silas Katompa. Mit seiner Leistung in Sheffield meldet der Angreifer nun Ansprüche auf einen Stammplatz an.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wenn in der Vorbereitung über den Angriff des VfB Stuttgart gesprochen wurde, dann viel über Neuzugänge (Woo-yeong Jeong, Deniz Undav), über Abgänge (Tiago Tomas, Wahid Faghir, Juan Perea) und über potenzielle Abgänge (Serhou Guirassy). Der Name Silas Katompa tauchte in den vergangenen Wochen vergleichsweise selten auf. Am Samstag setzte der Angreifer aber mal wieder ein Ausrufezeichen.