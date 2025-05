Angreifer des VfB Stuttgart: DFB-Elf: Doppellösung mit Nick Woltemade

1 Im Doppeleinsatz für den DFB: VfB-Offensivmann Nick Woltemade. Foto: imago/Beautiful Sports VfB-Angreifer Nick Woltemade ist erstmals für die A-Nationalelf berufen – und hat im Juni dann noch eine Mission mit dem Adler auf der Brust vor sich.







Nick Woltemade, das ist bekannt, ist flexibel einsetzbar. Auf dem Platz, in der Offensive – und nun auch auf den Kaderlisten, bei den Nominierungen der zuständigen Bundestrainer beim DFB. Der Angreifer des VfB Stuttgart ist seit einiger Zeit U-21-Nationalspieler und wurde nun wenig überraschend von Coach Antonio di Salvo für die U-21-EM vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei berufen. Neuland betritt Woltemade dagegen vor seiner Reise zu den vertrauten Kollegen: Denn Bundestrainer Julian Nagelsmann berief den Offensivmann erstmals für die A-Nationalelf rund um die Nations-League-Finalrunde (Halbfinale am 4. Juni in München gegen Portugal).