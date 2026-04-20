Angreifer bleibt beim FC Auggen: Wirbel um den geplatzen Wechsel von Daniels Ontuzans nach Bad Bellingen

Der Wechsel von Daniels Ontuzans nach Bad Bellingen ist überraschend geplatzt. Nun melden sich die Vereine sowie Ontuzans selbst zu Wort.
Es war ein echter Statement-Transfer, den Fußball-Landesligist FC Bad Bellingen vor rund vier Wochen vermeldete. Mit Daniels Ontuzans sollte im Sommer ein Angreifer vom FC Auggen ins Rheinstadion wechseln, der bereits im DFB-Pokal für den FC Bayern München aktiv war und reichlich Drittliga-Erfahrung mitbringt. Nun hat sich der 26-Jährige doch gegen den Wechsel entschieden.