Anglikanische Kirche: Church of England macht Frau zum geistlichen Oberhaupt

Erstmals in ihrer Geschichte steht der anglikanischen Kirche in England als geistliches Oberhaupt eine Frau vor. Neue Erzbischöfin von Canterbury ist Sarah Mullally.
London - Die anglikanische Kirche in England hat erstmals eine Frau zu ihrem geistlichen Oberhaupt berufen. Erzbischöfin von Canterbury wird künftig Sarah Mullally sein, wie die Kirche mitteilte. Sie gilt damit auch als oberste geistliche Autorität aller anglikanischen Kirchen weltweit - eine der größten protestantischen Kirchengemeinschaften. Formales Oberhaupt der Church of England ist König Charles III., der seine Zustimmung zu der Berufung gegeben hatte.