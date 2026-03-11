„Angis Bergcafé“: In Bad Wildbad-Nonnenmiß gibt’s durchgehend warme Küche

„Angis Bergcafé“ in Nonnenmiß steht unter neuer Führung und bietet sieben Tage in der Woche durchgehend warme Küche. Angela Lehmann hat verpachtet, wirkt aber weiterhin aktiv mit.
„Hier wird Schwarzwald-Feeling pur geboten“, fasste in „Angis Bergcafé“ Bürgermeister Marco Gauger seine freudige Ansprache zusammen. Das Restaurant mit weitem Blick ins Tal hat die Gründerin und bisherige Chefin Angela Lehmann in den ersten März-Tagen an Pächter Mehriddin Imomov übergeben. Er hat das Lokal ab sofort an sieben Tagen in der Woche geöffnet. Weiterhin gibt es den hausgemachten Kuchen und Torten, aber von 11.30 bis 21 Uhr auch durchgehend warme Küche. Zur Mittagszeit wird ein Tagesgericht angeboten.