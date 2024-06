Einkaufsmarkt in Bitz überfallen - Polizei sucht Zeugen

1 Bei der Suche nach den Tätern kreiste auch ein Polizeihubschrauber über Bitz. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Drei Unbekannte haben am Montagmorgen einen Einkaufsmarkt in Bitz überfallen. Die Täter fesselten die Angestellte und raubten daraufhin den Tresor aus. Daraufhin flüchteten sie mit ihrem Auto.









Ein Einkaufsmarkt in der Harthauser Straße in Bitz ist am Montagmorgen überfallen worden. Das meldet die Polizei.