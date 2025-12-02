Angespannte Haushaltslage: Schwanau streicht den Bürgerbus

Die Gemeinde sieht sich angesichts der angespannten Haushaltslage gezwungen, den Rotstift anzusetzen. Ab 2026 wird es einige freiwillige Leistungen nicht mehr geben.
Die Zahlen lassen wenig Interpretationsspielraum: Die Gemeinde Schwanau muss drastisch sparen. So diskutierte der Gemeinderat am Montag lange über das Aus für mehrere freiwillige Leistungen ab 2026. Die Entscheidung fiel den Räten bei einigen Punkten nicht leicht. Angesichts der angespannten finanziellen Lage sah sich das Gremium am Ende jedoch gezwungen, diesen Sparkurs einzuleiten und fünf „Bonbons“ für die Bürger zu streichen. Damit könne Schwanau rund 60 000 Euro einsparen.