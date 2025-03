Angespannte Finanzlage: Gemeinderat Hechingen verabschiedet Haushalt 2025

Ortschaftsrat Hechingen-Stein Die Pläne für einen Mobilfunkmast schreiten voran

Erfreuliche Fortschritte gibt es in Sachen Verbesserung der Netzabdeckung in Stein zu berichten. Die Telekom will sich für einen Mobilfunkmast einsetzen, auch wenn diese derzeit keine gesetzliche Verpflichtung zur Verbesserung der Netzabdeckung hätte.