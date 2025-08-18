Angelvereinigung Pfohren: Wenn der Fisch auf die Musik trifft

Das Festival "Fish & Music" wird zu einem großen Hit. Die Angelvereinigung begrüßt hunderte von Besuchern. Die Kooperation mit der Feuerwehrkapelle klappte.
Die Angelvereinigung Donaueschingen/Pfohren feierte den 100. Geburtstag mit dem zweiten „Fish & Music-Fest" und hunderten von Gästen. In Kooperation mit der Feuerwehrkapelle stellte sie ein Kombi-Festival auf die Beine, das musikalische Genüsse und kulinarische Leckerbissen vereinte. Für drei Tage wandelten die Organisatoren das idyllisch zwischen dem Donauufer und zwei wasserführenden Gräben eingebettete Vereinsgelände in einen Festivalplatz.