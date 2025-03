Angelverein und Naturzentrum arbeiten zusammen: Rust schafft mehr Lebensraum für Tiere an Wasser und an Land

Rust schafft mehr Lebensraum für Tiere an Wasser und an Land

1 Umweltamtsleiter Alexander Schindler und Fabian Berl, Vorsitzender des Angelvereins, freuen sich über die Verbesserungen am Ruster Allmendsee. Es wurde ein Biotop angelegt, in dem die Fische ablaichen und Jungfische geschützt aufwachsen können. Foto: Gemeinde

Am Allmendsee wurden in den vergangenen zwei Jahren viele Renaturierungsmaßnahmen umgesetzt. In Zusammenarbeit von Angelverein und Naturzentrum entstanden dort ein neues Biotop und ein Laichplatz. Geplant ist der Bau eines Insektenhotels









Zahlreiche Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung des Gewässers sowie des Ufers wurden am Ruster Allmendsee in den vergangenen beiden Jahren in die Tat umgesetzt. Darüber informiert die Gemeinde in einer Mitteilung. Der Angelverein Rust sowie das Naturzentrum Rheinauen, das auch das Ruster Umweltamt beheimatet, sind unmittelbare Anlieger des Allmendsees. „Gemeinsam haben sie sich daher seit jeher der Pflege der Flächen rund um den See verschrieben“, heißt es. Doch der jetzige Stand sei nicht final, im Gegenteil: Weitere Maßnahmen seien bereits geplant, kündigt die Gemeinde an.