Angelverein in Fischbach

1 Der Musikverein Fischbach sorgte am Sonntag für musikalische Unterhaltung. Foto: Albert Bantle

Bei gutem Wetter war beim Festtreiben des Angelvereins Teufental (AV) einiges geboten.









Hoch her ging es am vergangenen Wochenende beim traditionellen Fischerfest des Angelvereins Teufental (AV) auf dem Festgelände am Fischbacher Teufensee. Aus nah und fern strömten die Besucher heran.