Eingebunden in das bevorstehende Fischerfest, das am Samstag, 9., und Sonntag, 10. August, beim Teufensee stattfindet, feiert der Angelverein Teufental sein 50-jähriges Bestehen.

Gefeiert wird dann eine seit fünf Jahrzehnten andauernde Erfolgsgeschichte, voller Engagement sowie Pflege der Natur inmitten des Landschaftsschutzgebietes Teufental durch die Mitglieder des Vereins, die sich zudem im Auftrag der Gemeinde vorbildlich um die dort befindliche Freizeitanlage mit Grillplatz kümmern.

Anfang 1975 war im Zuge der in Fischbach anstehenden Flurbereinigung ein Naherholungsgebiet im Teufental geplant. Damals wurde die Bewirtschaftung für ein noch anzulegendes Gewässer in einer Größenordnung von rund einem Hektar Fläche ausgeschrieben. Die Gemeindeverwaltung schlug vor, einem Angelverein die Bewirtschaftung des Sees zu übertragen. Dadurch würden am besten alle Interessen der Bürger, des Tier- und Naturschutzes und der Gemeindeverwaltung gewahrt werden.

Schwenninger hatten Interesse

Ein Schwenninger Angelsportverein bemühte sich intensiv darum, den geplanten See im Teufental zu pachten. Das wiederum verstärkte nochmals die Aktivitäten einer Fischbacher und Niedereschacher Interessengruppe, die den See für die eigene Gemeinde erhalten wollte. Durch verschiedene Diskussionsbeiträge wurde die Vorstellung und der Wunsch geprägt, einen eigenen Angelverein zu gründen.

Am 8. August 1975 fand im Gasthaus „Zum Mohren“ in Fischbach die Gründungsversammlung des heutigen Angelvereins Teufental statt. Zweck des Vereines sollte in erster Linie die Pflege des Fischbestandes und die Bekämpfung der Verunreinigung der Gewässer sein, ebenfalls die Erziehung zum waidgerechten Angeln.

Große Kontinuität in der Vereinsführung

Eine große Kontinuität im Amt des Vorsitzenden verzeichnete der Verein während der zurückliegenden 50 Jahre. Allen bisherigen Vorsitzenden und den weiteren Vorstandsmitgliedern hat der Verein viel zu verdanken. Allen voran dem verstorbenen Gründungsvorsitzenden Werner Seemann, der von 1975 bis 1984 im Amt war, sowie dem heutige Ehrenvorsitzende, Herbert Schlenker, der von 1985 bis 1993 und 1996 bis 2012 den Verein führte. Der bereits verstorbene Berthold Munz führte den Verein von 1994 bis 1995 und Martin Eitzert von 2013 bis 2022. Der heutige Vorsitzende, Michael Meier, ist seit 2023 im Amt.

Fischerfest

Fester Bestandteil

Seit 1977 ist das Fischerfest fester Bestandteil im jährlichen Terminkalender des Angelvereins. In diesem Jahr steigt das Fest am Samstag und Sonntag, 9. und 10. August. Los geht es am Samstag um 16 Uhr. Das erste, damals eintägige Fischerfest wurde im Rahmen eines Hegefischens durchgeführt. Das angesetzte Fest fiel damals beinahe buchstäblich ins Wasser. Bei regnerischem Wetter wurde am Sonntagmorgen mit dem Aufbau begonnen. Man war sich wegen des Wetters jedoch nicht einig, ob das Fest überhaupt stattfinden sollte. Um eine Entscheidung zu treffen, hatten die Angelfreunde einen genialen Einfall: Das nächste Mitglied, das zum See kam, sollte entscheiden. Dies war Konrad Link. Er hat sich für das Fest entschieden. Und siehe da, der Regen stoppte, der Himmel wurde klar, es wurde ein toller Tag und für die Vereinskasse ein voller Erfolg. Darauf aufbauend wurden die Feste immer besser organisiert. Ein eigenes Zelt wurde angeschafft, ebenso wie ein Stromaggregat, durch das man in der Lage war, bis in die Nacht zu feiern. So entwickelte sich das Fischerfest, verbunden mit viel Lagerfeuerromantik, zu einem Besuchermagnet für Angel- und Naturfreunde aus der ganzen Region.